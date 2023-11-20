وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

وصول 29 طفلا خديجا الى مصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

20 نوفمبر، 2023
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وصل 29 طفلا خديجا تمّ إجلاؤهم من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت قناة “القاهرة نيوز” المصرية الإثنين.

وتم إجلاء الأطفال الخدج من الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعدما تحوّل الى محور للعمليات العسكرية في الأيام الماضية وأمر جيش الاحتلال الصهيوني بإخلائه.

وفي حين كان مدير المستشفيات في قطاع غزة أكد الأحد لوكالة فرانس برس إجلاء 31 طفلا خديجا من المستشفى، لم يتضّح على الفور سبب وصول 29 منهم فقط الى مصر.

المصدر
أ ف ب
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20 نوفمبر، 2023
0 28 أقل من دقيقة

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