بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 7ر26 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6623 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة.

وتم تداول 158 مليون سهم عبر 10288 صفقة نقدية بقيمة 2ر38 مليون دينار (نحو 5ر116 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 08ر18 نقطة ليبلغ مستوى 75ر5416 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة من خلال تداول 2ر72 مليون سهم عبر 4270 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 4ر31 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر30 نقطة ليبلغ مستوى 7263 نقطة بنسبة انخفاض 42ر0 في المئة من خلال تداول 7ر85 مليون سهم عبر 6018 صفقة بقيمة 8ر27 مليون دينار (نحو 7ر84 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر23 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5322 نقطة بنسبة انخفاض 44ر0 في المئة من خلال تداول 2ر51 مليون سهم عبر 3349 صفقة نقدية بقيمة 18ر9 مليون دينار (نحو 9ر27 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(وثاق) و(يونيكاب) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(إيفا) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سنرجي) و(الانماء) و(تحصيلات) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.