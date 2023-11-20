“زين” استضافت مُبادرة “شهر العلوم” في مركزها للابتكار 

تحت مظلّة شراكتهما الاستراتيجية لتمكين الابتكار ودعم المُبدعين والموهوبين، استضافت زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي يوماً مفتوحاً لطلبة أكاديمية الموهبة المشتركة التابعة للمركز، قام خلاله مجموعة من موظّفو زين بمُشاركة خبراتهم العملية والتجارب الناجحة لمسيرتهم الوظيفية في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.

وأتت الفعالية تحت مظلّة مُبادرة زين “وطن الابتكار”، وضمن فعاليات “شهر العلوم” الذي تُنظّمه مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي والمراكز التابعة لها احتفاءً بالمشهد العلمي في البلاد وبذكرى إنشاء المؤسسة، ولتحفيز الشباب على الإقبال على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وتُعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار مُذكّرتي التفاهم التي وقّعتهما زين هذا العام مع المؤسسة والمركز بهدف دعم وتمكين الموهوبين والمبدعين، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، ودعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، وغيرها من الأهداف المُستدامة.

واستهدفت الفعالية عدداً من الطلبة الموهوبين من أكاديمية الموهبة التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث استضافهم مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وتم تنظيم مجموعة من الفقرات المُلهمة التي أثرت من خبرات وتجارب الطلبة، وشجعتهم على توظيف شغفهم وإبداعهم لإطلاق حياتهم الوظيفية بالمستقبل.

وتواجد عدد من موظفي زين المُميزين في اليوم المفتوح لمشاركة خبراتهم ونجاحاتهم الشخصية والمهنية مع الطلبة، وبالأخص في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وقطاعات العمل المُندرجة تحتها في الشركة، مثل علوم البيانات، وذكاء الأعمال، والطائرات المسيرة (الدرونز)، كما استعرضوا قصص نجاح زين بتوظيف الابتكار التكنولوجي وتطويع التطبيقات والحلول الرقمية لخدمة المجتمع أفراداً ومؤسسات.

وتضمّن اليوم المفتوح أيضاً فقرة عملية تعرّف الطلبة من خلالها على المبادئ والأسس الخاصة بتقنيات الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتي قدّمها مُدرّبين مُعتمدين من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، حيث هدفت إلى صقل مهاراتهم التقنية والرقمية، وتنمية حس الإبداع لديهم وتعزيز مواهبهم، والاستثمار في طاقاتهم وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أولويات ومتطلبات أسواق العمل.

وأتت هذه الفعالية تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، والتي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف الشباب والمبادرين، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.

الفعالية عزّزت المهارات التقنية لدى الشباب

موظّفو زين شاركوا خبراتهم مع الطلبة