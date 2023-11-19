الهند ترسل 32 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني

أعلنت الهند اليوم الأحد أنها أرسلت الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني والتي تقدر ب32 طنا.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية ايس جايشانكار في تصريح على حسابه الرسمي في منصة (اكس) إن الهند تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وإن طائرة ثانية تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز (ايم سي سي سي 17) غادرت إلى مطار العريش في مصر تحمل 32 طنا من المساعدات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية اريندام باجشي لاحقا أن الطائرة الهندية التي تحمل المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين وصلت إلى مصر وتم تسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري لنقلها إلى فلسطين.

وكانت الهند قد أعلنت في 22 أكتوبر الماضي إرسالها نحو 6.5 أطنان من المواد الطبية و32 طنا من المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بعد أيام من القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وراح ضحيته مئات الشهداء والجرحى المدنيين.