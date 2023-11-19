قطر تقدم 41 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء لغزة عبر العريش المصرية

قطر تقدم 41 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء لغزة عبر العريش المصرية

19 نوفمبر، 2023
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أعلنت قطر اليوم الأحد إرسال 41 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة عبر طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية عن طريق مدينة (العريش) المصرية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة قطر للشعب الفلسطيني ودعمها الكامل له في هذه الظروف الإنسانية الصعبة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع.

وكانت قطر قد أرسلت إلى غزة الثلاثاء الماضي 54 طنا من المساعدات تتضمن مستشفى ميدانيا ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع مخلفا آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

المصدر
وكالات
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19 نوفمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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