“شؤون التعليم”: وزير الإعلام طلب مهلة أسبوعين للرد على اقتراحات تعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، بحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمختصين من وزارة الإعلام.

وأوضح مقرر اللجنة النائب فهد المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة بحثت في اجتماعها الرابع اليوم 3 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع.

وأضاف المسعود إن اللجنة ناقشت أيضا 3 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر .

وقال المسعود إن وزير الإعلام أفاد بأن الوزارة سترد على كل تلك المقترحات خلال أسبوعين .

وبين المسعود أنه فيما يتعلق بالمشروع الحكومي لتنظيم الإعلام فقد بين الوزير أن الحكومة مستمرة في دورتها المستندية على أن يتم الاتفاق على التصور النهائي لمشروع القانون حين الانتهاء من الدورة المستندية.