وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون: ربط آلي مع وزارة الداخلية لتنظيم الانتخابات بالجمعيات التعاونية بنزاهة وشفافية

19 نوفمبر، 2023
0 14 دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية قيامها بالربط الآلي مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع أمن المنافذ ولذلك للمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية بنزاهة وشفافية تامة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذا الربط يأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.

وأضاف العنزي أنه يأتي كذلك في إطار الحرص على تنظيم وتطوير العملية الانتخابية التعاونية والتعاون بين الجهات الحكومية بين الجهات الحكومية.

وبين أن هذه الإجراءات ستطبق في الانتخابات المقبلة لجمعية السلام وغيرها من الجمعيات التعاونية لتأمين العملية الانتخابية والمحافظة على سلامتها القانونية.

وذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح تقدم بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على التعاون البناء بين الجهتين والذي يصب في مصلحة المواطن وسمعة العمل التعاوني في البلاد.

المصدر
كونا
الوسوم
19 نوفمبر، 2023
0 14 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع يقلد كوكبة جديدة من الضباط من خريجي الكلية البحرية الملكية البريطانية رتبهم

19 نوفمبر، 2023

الداخلية: خفر السواحل تنفذ غدا وبعد غد تدريبات رماية بالذخيرة الحية جنوب جزيرة بوبيان

19 نوفمبر، 2023

وزير التجارة يتفقد مركز عمليات الرقابة التجارية ويوجه بتكثيف الجولات لكبح الزيادات المصطنعة للأسعار

19 نوفمبر، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المالديف بإعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

19 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى