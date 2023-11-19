الشؤون: ربط آلي مع وزارة الداخلية لتنظيم الانتخابات بالجمعيات التعاونية بنزاهة وشفافية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية قيامها بالربط الآلي مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع أمن المنافذ ولذلك للمساهمة في تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات التعاونية بنزاهة وشفافية تامة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذا الربط يأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.

وأضاف العنزي أنه يأتي كذلك في إطار الحرص على تنظيم وتطوير العملية الانتخابية التعاونية والتعاون بين الجهات الحكومية بين الجهات الحكومية.

وبين أن هذه الإجراءات ستطبق في الانتخابات المقبلة لجمعية السلام وغيرها من الجمعيات التعاونية لتأمين العملية الانتخابية والمحافظة على سلامتها القانونية.

وذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح تقدم بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على التعاون البناء بين الجهتين والذي يصب في مصلحة المواطن وسمعة العمل التعاوني في البلاد.