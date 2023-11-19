بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.21 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.21 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 21ر8 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6650 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر186 مليون سهم عبر 9612 صفقة نقدية بقيمة 6ر45 مليون دينار (نحو 139 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 56ر27 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5434 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 85 مليون سهم عبر 4321 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار (نحو 9ر43 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 69ر7293 نقطة بنسبة ارتفاع 02ر0 في المئة من خلال تداول 8ر101 مليون سهم عبر 5291 صفقة بقيمة 2ر31 مليون دينار (نحو 16ر95 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 50 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5345 نقطة بنسبة ارتفاع 94ر0 في المئة من خلال تداول 8ر67 مليون سهم عبر 3475 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار (نحو 5ر40 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(تحصيلات) و(المركز) و(عمار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(ايفا) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سينما) و(امتيازات) و(وثاق) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.