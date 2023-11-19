“زين” ترعى K-Land أحدث وجهة ترفيهية عائلية

في إطار حرصها الدائم على دعم وتشجيع المشاريع المُميزة التي تُبدعها الكوادر المحلّية والوطنية، أعلنت زين عن رعايتها لـ “كي-لاند”، أحدث وجهة ترفيهية عائلية في البلاد، التي تُقدّم تجربة ترفيهية مُتجددة تهدف إلى تعزيز الثقافة الكويتية ومعالمها بأسلوبٍ عصريٍ ومرح، وتأتي بالشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية.

وحرصت زين على أن تكون من أوائل الداعمين لهذا المشروع المحلّي المُميز انطلاقاً من إيمانها بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف المشاريع الترفيهية والترويحية في البلاد التي تُقدّم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير الجودة، وتُسهم في تنشيط السياحة الداخلية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتأتي قصة نجاح مشروع “كي-لاند” نتاجاً لجهد فريق عمل كويتي مُبدع من الطاقات الوطنية، ويستلهم أفكاره من التجارب العالمية بغطاء محلّي يرتكز حول ثقافة الكويت الغنية وتقاليدها الجميلة ومعالمها البارزة، ويوفّر وجهة ترفيهية رائعة للعائلات والشباب في موسمي الشتاء والربيع عبر موقعه الخارجي المُمتد على ساحل الخليج العربي – أحد أجمل المواقع الساحلية في البلاد.

وتستمد الألعاب والمرافق الترفيهية في “كي-لاند” هويتها من الثقافة الكويتية، والتي تستوحي في تصميمها معالم البلاد البارزة مثل أبراج الكويت، ومبنى مجلس الأمة، وأبراج الماء، ودكاكين سوق المباركية، والبيت الكويتي القديم، وغيرها، كما تم تصميم مصلّى الأطفال على شكل مسجد فاطمة الشهير، وهي التصاميم التي تُعطي المرافق طابعاً كويتياً جميلاً لتعطي العائلة فرصة صناعة أجمل الذكريات.

وتُحفّز الألعاب التي يُقدّمها “كي-لاند” التفاعل الحسي والإدراكي لدى الأطفال، وتُشجع على الحركة، ومنها ألعاب وتجارب تُطرح لأول مرة في الكويت، مثل قيادة الدراجات الهوائية على الحبال المُعلّقة، والانزلاق على الحبال بنوعين مُختلفين، وقيادة المركبات البرية على مسار من التلال الصناعية، وهي الألعاب الثلاث الخاصة بمنطقة زين في “كي-لاند” باسم Zain Kventure، هذا إلى جانب الكثير من الألعاب والمرافق الأخرى.

ويتعوّد المجتمع الكويتي على رؤية زين دائماً في أكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تستضيفها البلاد عاماً بعد عام، لتضيف إليها بصمتها الخاصة وتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية “زين عالم جميل”، وتُشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة، وستتواجد زين في “كي-لاند” على طريقتها الخاصة، ولديها العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة التي أعدتها خصيصاً للجمهور.

منطقة ألعاب Zain Kventure