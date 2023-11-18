العلم الكويتي

دولة الكويت تدين وتستنكر المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

18 نوفمبر، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) والواقعة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وإذ أكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة لتكرر مطالبتها للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها وتدعو إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر
كونا
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18 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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