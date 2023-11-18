قطر تدين بشدة قصف الاحتلال مجددا لمدرسة الفاخورة بغزة

أدانت قطر اليوم السبت بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء وقالت إنه مجزرة مروعة وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان مطالبة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

كما جددت وزارة الخارجية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وسقط العشرات من الشهداء الفلسطينيين اليوم السبت إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة كما أصيب عدد كبير من النازحين الذين لجأوا إلى المدرسة.