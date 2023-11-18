اختتام بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الرابعة للرماية بتتويج الفائزين في مسابقاتها

اختتمت منافسات بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الرابعة للرماية مساء اليوم السبت بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها التي شملت الرماية الأولمبية للرجال والسيدات والناشئين.

وأعرب ممثل راعي البطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح في تصريح للصحفيين عقب الختام عن تشرفه بتمثيل سموه لحضور حفل ختام البطولة التي شهدت مشاركة كبيرة من الرماة مهنئا الفائزين بمسابقاتها.

وأشاد الشيخ مشعل الجابر الصباح بالتنظيم المميز لنادي الرماية الكويتي للبطولة وإظهارها بهذه الصورة المشرفة متمنيا مزيدا من النجاحات لرياضة الرماية الكويتية.

من جانبه ثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي دعيج العتيبي الرعاية السامية لسمو ولي العهد حفظه الله للبطولة معتبرا إياها تجسيدا لاهتمام القيادة الحكيمة برياضة الرماية الكويتية التي دائما تحقق إنجازات كبيرة.

وقال العتيبي في تصريح مماثل إن هذه البطولة اتسمت بتنافسية كبيرة وظهرت بمستوى قوي في كل مسابقاتها مما سيكون له أثر إيجابي في صقل رماة الكويتيين وتجهيزهم للبطولات المقبلة مقدما شكره لكل جهات الدولة ذات العلاقة التي أسهمت في إنجاح البطولة.

وأسفرت منافسات اليوم الأخير للبطولة التي استمرت ثلاثة أيام وشهدت مشاركة رماة من النادي واتحادات الرياضية للشرطة والجيش والحرس الوطني عن إحراز الرامي عبدالله الطرقي لقب مسابقة رماية (سكيت) ليقتنص الميدالية الذهبية متقدما على الرامي محمد الديحاني الذي حل ثانيا في حين نال الرامي منصور الرشيدي المركز الثالث.

وفاز الرامي طلال الطرقي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة رماية (تراب) في حين حصد الرامي عبدالرحمن الفيحان المركز الثاني والميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي مرزوق الوعلان.

ونال الرامي سلمان العنزي الميدالية الذهبية في مسابقة رماية (المسدس السريع 25 مترا) بعد حلوله أولا فيما ذهب المركزان الثاني والثالث للراميين حسن عبدالعزيز وعبدالله عبدالوهاب على التوالي.

وتمكن الرامي علي الزيد من الظفر بلقب مسابقة (القوس والسهم الأولمبي) للرجال ليتوج بالذهب في وقت نال الرامي عبدالله طه المرتبة الثانية ليحصد الفضة بينما حصل الرامي هابس الشمري البرونزية بعد نيله المركز الثالث.

وفاز الرامي عبدالله مال الله بالميدالية الذهبية لنفس المسابقة في فئة المركب فيما حاز الرامي أحمد الشطي المرتبة الثانية والميدالية الفضية بينما ذهب المركز الثالث للرامي بدر الشلاحي ليفوز بالميدالية البرونزية.

وفاز الرامي علي المطيري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة رماية (بندقية هواء 10 أمتار) في حين حصد الرامي سعود السبيعي المركز الثاني والميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الرامي عبدالله الحربي.

أما في فئة السيدات فشهدت فوز الرامية مريم ارزوقي بذهبية مسابقة رماية (بندقية هواء 10 أمتار) بعد حلولها أولا فيما نالت رتاج الزيادي المركز الثاني والميدالية الفضية بينما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الرامية روان الكندري.

وأحرزت الرامية سعاد البحر ذهبية مسابقة رماية القوس والسهم الأولمبي بعد فوزها بالمركز الأول فيما نالت زميلتها ريم النقيب المركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصلت نور الشرهان على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الرامي محمد حمدان بذهبية رماية القوس والسهم للناشئين بعد فوزه بالمركز الأول كما نالت الرامية الواعدة لولوة العوضي الميدالية الذهبية لذات المسابقة لفئة الناشئات بعد تصدرهما المسابقتين.

وحضر حفل الختام الذي أقيم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف للنادي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي للرماية وعدد من منتسبيه إلى جانب أسر وأهالي الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.

الفائزات في مسابقات البطولة للسيدات والناشئات