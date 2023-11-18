من القصف على قطاع غزة

السعودية تدين بأشد العبارات قصف مدرسة الفاخورة في غزة من قبل قوات الاحتلال

18 نوفمبر، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر
وكالات
الوسوم
18 نوفمبر، 2023
0 33 أقل من دقيقة

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