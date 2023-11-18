الخارجية الفلسطينية: مجزرة الفاخورة تثبت أن حرب الكيان المحتل على المدنيين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مجزرة (الفاخورة) التي وقعت اليوم السبت تمثل “دليلا جديدا” يثبت أن حرب الكيان الإسرائيلي المحتل المعلنة هي على “المدنيين الفلسطينيين”.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاحتلال يهدف من مجازره اليومية إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بكاملها من أي وجود فلسطيني.

وذكرت أن الكيان المحتل بهذه المجزرة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوجه “إهانة جديدة” للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ويستخف بجميع المطالبات الدولية “غير المؤثرة” التي تدعو لحماية المدنيين.

يذكر أن العشرات من الشهداء الفلسطينيين سقطوا إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) التابعة لوكالة (أونروا) في مخيم (جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم كما أصيب عدد كبير من النازحين الذين لجأوا إلى المدرسة.

وتؤوي مدرسة (الفاخورة) الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين احتموا بها لكن طائرات الاحتلال أغارت عليها اليوم علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات الاحتلال المدرسة.