ريال مدريد يخسر كامافينغا بقطع في الرباط الجانبي للركبة

تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسب ما كشف النادي الملكي الجمعة.

وجاء في بيان ريال على موقعه الرسمي “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى. نترقّب المزيد من التطورات”.

وتعرّض كامافينغا (21 عامًا) للاصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي الاربعاء قبل ان يترك معسكر “الديوك” متجهًا الى مدريد للخضوع للاختبارات.

ولم يكشف ريال عن مدة غيابه عن الملاعب والتي من المتوقع ان لا تقل عن شهرين حسب التقديرات الاولية. وبالتالي سيغيب كامافينغا عن مباريات عدّة في الدوري الاسباني، ناهيك عن الجولتين الاخيرتين من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده امام ضيفته جبل طارق السبت في نيس ومضيفته اليونان الثلاثاء المقبل في الجولتين الاخيرتين من تصفيات كأس اوروبا 2024.

وينضم كامافينغا الى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في “ميرينغي” والتي تشمل مواطنه أوريليان تشواميني الذي اصيب في لقاء الكلاسيكو امام برشلونة، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو.