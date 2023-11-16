إدارة الأرصاد الجوية: طقس مستقر مساء اليوم مع انخفاض للرؤية حتى صباح غد الجمعة

إدارة الأرصاد الجوية: طقس مستقر مساء اليوم مع انخفاض للرؤية حتى صباح غد الجمعة

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استقرار حالة الطقس في البلاد مساء اليوم الخميس مع توقعات بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب على بعض المناطق خلال فترة الليل وتستمر حتى الصباح الباكر من يوم غد الجمعة.

وأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استقرار الاحوال الجوية يومي الجمعة والسبت على أن تعاود فرص الأمطار مرة أخرى يومي الأحد والإثنين المقبلين مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار التي تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية.

وقال القراوي إن الحالة المطرية التي بدأت أمس الاربعاء اثرت على بعض المناطق في البلاد حيث سجلت كميات متفاوتة من الأمطار كانت أعلاها في السالمية 38 ملم وأدناها في الصابرية 11 ملم.

ونوه بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يستجد من الحالة الجوية عبر الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اخر تطورات الطقس.