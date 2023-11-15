“زين” تُسهم في نشر ثقافة المعيشة المُستدامة

استمراراً في مساعيها لتعزيز الوعي البيئي، وتقديم الحلول الفعّالة لتشجيع أفراد المُجتمع على تبنّي ثقافة المعيشة المُستدامة، أعلنت زين عن رعايتها للموسم الثاني من معرض “جاردينيا” المُتخصص في العمارة المُستدامة وتصميم الحدائق والمساحات الخارجية والخضراء، والذي يُنظّمه مكتب “كيان” المعماري في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بمُشاركة أكثر من 45 شركة وجهة من القطاعين العام والخاص.

ويأتي دعم زين لهذه المبادرة تحت مظلّة رسالتها الاجتماعية الرامية إلى المُساهمة الفعّالة في الجهود المحلّية المُبدعة التي تُحقق الأثر المُجتمعي، حيث تنسجم أهداف هذه البادرة مع رؤية زين لتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ نمط الحياة المُستدام، وتعزيز الإدراك بأهمية دور كُل فرد في تقليل الاستهلاك، وتطبيق الترشيد وإعادة التدوير وغيرها من الممارسات المُستدامة للحد من آثار تغيّر المناخ.

وانتهزت زين فرصة تواجدها في معرض “جاردينيا” لتقديم أكياس التسوق المُعاد تدويرها والمصنوعة بشكلٍ مُبتكر من إعلانات زين الكبيرة في الشوارع، وتُقدّمها للزائرين ليستخدموها لمشترياتهم في المعرض وأي مكان آخر مُستقبلاً بهدف تعزيز مفهوم التسوّق المُستدام، كما وضعت الشركة عدداً من حاويات إعادة التدوير في أنحاء مُتفرقة من المعرض للتشجيع على السلوكيات الإيجابية.

ويتخصص “جاردينيا” – وهو معرض صديق للبيئة – بمجال العمارة المُستدامة وفن تصميم وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء والمعيشة الخارجية، ويجمع عشرات الآلاف من النباتات والأشجار والزهور في مكانٍ واحد، ويهدف إلى تعزيز ثقافة العيش في الهواء الطلق، وإبراز أهميتها في تحسين نوعية حياة الأفراد، وتسليط الضوء على المفاهيم المستدامة وإعادة التدوير، ويُنظّمه مكتب “كيان” المعماري الرائد محلياً في خدمات البناء والعمارة والتصميم الداخلي والخارجي.

ويقام المعرض في الساحة الخارجية لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ويمتد على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 13 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 45 شركة وجهة من القطاعين الحكومي والخاص، منها الهيئة العامة للبيئة، وكُليّة العمارة التابعة لجامعة الكويت، كما يشمل أكثر من 10 ندوات وورش عمل حول العمارة والإضاءة وتخطيط المُدن وتنسيق الحدائق والتصميم الداخلي وغيرها.

المعرض يُشجع على نمط الحياة المُستدام