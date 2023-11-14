شركة سي زن للضيافة تفتتح وجهتها الموسمية السنوية “By the sea”

إيمانا منا بدور المشاريع الشبابية الترفيهية في دعم السياحة في الكويت و كونها أحد القنوات المهمة في دعم الاقتصاد الوطني، افتتحت شركة سي زن للضيافة (مجموعة سي زن) وجهتها الموسمية السنوية (By the sea) الفكرة التي بدأت في عام 2019 لتحاكي كامل مقومات مفهوم الضيافة بنظر المجموعة و التي لا تقتصر على تقديم الأكل والمشروبات بل تشمل على تقديم تجربة فريدة لروادها عن طريق اظهار خبرات الشركة وفريقها في مجال الضيافة.

و الجدير بالذكر أن هذا الموسم من By the sea يختلف تماما عن جميع نسخه في المواسم الأربعة السابقة، ففي هذه السنة حرصت مجموعة سي زن على أن يكون المكان وجهة توفر لروادها العديد من التجارب في مكان واحد ف المكان هذه السنة يحتوي ولأول مرة على مطعمين أحدهم هو المطعم الأساسي في جميع المواسم السابقة و هو مطعم ملنزاني أحد المطاعم الإيطالية للمجموعة و الآخر هو أحدث مطعم تم افتتاحه للمجموعة و هو مطعم أوكرا مسكوف والذي يعتبر إضافة جديدة للمكان.

مرافق الوجهة

أيضا من الإضافات الجديدة للمكان هو مقهى باي ذا سي الذي يتميز بتصميمه الساحر في فيلا الوجهة و هو من المرافق الأساسية هذا العام والذي يقدم لرواده وجبات خفيفة مميزة، ومشروبات ساخنة وباردة في أجواء هادئة ومريحة.

أما عن مرافق المكان ف تقدم مجموعة سي زن لروادها وجهة تسويقية فريدة عن طريق التعاون مع 7 محلات عالمية ومحلية تخدم جميع الزوار، بالإضافة إلى البازار الخاص بالمجموعة والذي يحتوي على قطع أنتيك مميزة تم اختيارها من مختلف دول العالم لعرضها للبيع للمهتمين في مجال الديكورات واقتناء القطع المميزة وذلك لتحاكي تجربة الضيافة التي تقوم المجموعة على تعزيزها هذا العام.

مميزات الوجهة

يمتاز المكان هذه السنة بتصميمه المستوحى من طبيعة المناطق السواحلية والمباني الملونة المطلة على شاطئ البحر وسيكون موقع الوجهة هذا العام في شاطئ العقيلة التابع لشركة المشروعات السياحية.

وتنتهز مجموعة سي زن هذه الفرصة بتقديم تقديرها وامتنانها للجهات الرسمية بالدولة التي ساهمت بنجاح تنظيم فعالياتها وفق الأطر القانونية ونخص بالذكر شركة المشروعات السياحية حيث نقيم معظم فعالياتنا في المرافق التابعة لها وفق عقود استغلال على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ بداية الموسم الأول للمشروع، حيث تجمعنا علاقة مميزة قائمة على التعاون الدائم و المستمر طوال السنوات الماضية و التي نتطلع على استمرارها في السنوات القادمة.