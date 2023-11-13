القوة البرية تنفذ تمرين “تكامل/1” بمشاركة قوات درع الجزيرة نهاية نوفمبر الجاري

أعلن الجيش الكويتي أن القوة البرية ستقوم بتنفيذ تمرين (تكامل/1) بمشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (درع الجزيرة) وذلك في نهاية نوفمبر الجاري.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي اليوم الاثنين إن منطقتي ميدان الأديرع والأبرق شمال غرب البلاد ستشهدان تحركات للآليات ومدرعات القوة البرية المشاركة في التمرين.

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البر وهواة الصيد والتنزه والرعي إلى عدم الاقتراب أو إقامة المخيمات بالقرب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.