داود معرفي يقترح تعميم نظام إلكتروني عادل لربط تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية

أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بقيام ديوان الخدمة المدنية بتعميم نظام إلكتروني عادل لربط تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ونص الاقتراح على ما يلي:

نص الدستور الكويتي على أن ” العدل والحرية و المساواة دعامات المجتمع” وعلى أن ” تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين” و لما وجدنا أن هناك تباينا في آلية تقييم أداء الموظفين في مختلف الجهات الحكومية في الدولة ما يتصور معه تعرض بعض الموظفين للظلم في حال كان التقييم بناء على أهواء المقيَم و ليس بناء على معايير محددة و محتسبة بشكل إلكتروني عادل، و لما كان العالم يتجه اليوم إلى التحول الرقمي و استخدام أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، و لتحقيق مبدأ العدالة و الموضوعية و الشفافية في مسألة تقييم موظفي الدولة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام ديوان الخدمة المدنية بتعميم نظام إلكتروني عادل لربط تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بحيث تكون بنود التقييم والأوزان محددة من خلالها وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة والموضوعية والشفافية.