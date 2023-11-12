الدوري الألماني: ليفركوزن يستعيد الصدارة بفوز سابع تواليا

استعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الالماني لكرة القدم بفوزه السابع توالياً وجاء على حساب ضيفه أونيون برلين وصيف القاع 4-0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة.

وحقق باير ليفركوزن فوزه السابع توالياً والعاشر في الدوري هذا الموسم مقابل تعادل يتيم، ورفع رصيده في المركز الاول إلى 31 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ 11 الاخيرة والذي تصدر موقتاً بفوزه على هايدنهايم 4-2 السبت.

وتابع اونيون برلين، رابع الموسم الماضي والذي يخوض منافسات مسابقة دوري ابطال أوروبا، نزيف النقاط منذ بداية الموسم حيث لم يذق طعم الفوز في مختلف المسابقات منذ 26 آب/أغسطس وفوزه على دارمشتات 4-1 في المرحلة الثالثة، في سلسلة تعرض خلالها لـ 13 هزيمة، منها تسع توالياً في الدوري، مقابل تعادل قبل أربعة أيام أمام نابولي الإيطالي 1-1 في الجولة الرابعة من المسابقة القارية الأم.

نجح ليفركوزن الذي يشرف عليه المدرب الإسباني تشابي ألونسو في افتتاح التسجيل بعد 23 دقيقة من صافرة البداية اثر لعبة مشتركة بين نجم الكرة الالمانية الصاعد فلوريان فيرتز الذي مرر كرته الحاسمة الـ 18 في مختلف المسابقات هذا الموسم، والإسباني أليخاندرو غريمالدو الذي سجل هدفه السادس في الدوري هذا الموسم بعدما دخل المنطقة على الجهة اليسرى وسدد في الزاوية المعاكسة.

وأشاد ألونسو بفريقه “الصبور” الذي حقق فوزه الـ 12 تواليا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قائلاً “نحن راضون جدا عما فعلناه منذ فترة التوقف الدولي السابقة حتى هذه اللحظة… الكثير من المباريات خارج أرضنا وكل مباراة نحقق فيها الفوز”.

وتابع “الشعور رائع في الوقت الحالي”.

وتعرض نادي العاصمة لنكسة ثانية بعد دقيقة من اهتزاز شباكه باصابة مدافعه المخضرم الإيطالي ليوناردو بونوتشي (36 عاما) الذي غادر الملعب وحلّ بدلا منه روبن كنوخيه.

وضاعف باير ليفركوزن النتيجة مع بداية الشوط الثاني بفضل رأسية مدافعه العاجي أوديلون كوسونو الذي تابع تمريرة يوناس هوفمان (57)، قبل أن يمرر الاخير كرة جديدة داخل المنطقة تابعها قوية المدافع الآخر جوناثان تاه في الشباك (73).

واضاف ليفركوزن الرابع بعدما افتتح النيجيري نايثن تيلا رصيده بعد ست مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم عقب هجمة مرتدة قادها من منتصف الملعب وانهاها بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في زاوية مقفلة داخل المنطقة (83).

وفاز لايبزيغ على ضيفه فرايبورغ 3-1 وتقدم للمركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الخامس الذي تلقى خسارتين توالياً في الـ “كلاسيكر” أمام بايرن ميونيخ 4-0 وشتوتغارت 1-2 السبت، علما ان الاخير يحتل المركز الثالث مع 24 نقطة.

تقدم لايبزيغ منذ الدقيقة السادسة بفضل الهولندي تشافي سيمونز الذي تلقف الكرة على بعد 35 مترا وسدد من 22 مترا، قبل أن يعادل فرايبورغ بهدف مارلين رول بعد مجهود فردي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وحسم لايبزيغ المباراة لصالحه في ربع الساعة الاخير، بعدما نفذ البلجيكي لوا أوبندا ركلة جزاء بنجاح تحصل عليها البديل النمسوي كريستوف باومغارتنر (79)، قبل أن يختتم الاخير ثلاثية فريقه في الدقيقة 80.

وفرّط فيردر بريمن بتقدمه بهدفين ليخرج متعادلا مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع مع 18 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن بريمن الثاني عشر.

وتقدم بريمن بهدفي مارفين دوكش الذي استدعي للمرة الاولى لتمثيل منتخب ألمانيا (45 من ركلة جزاء) والكولومبي رافايل بوري (50)، قبل أن يتلقى هدفين عبر التونسي إلياس السخيري (65) والكرواتي هرفوي سمولسيتش (75).