“البترول الوطنية” وجامعة عبدالله السالم توقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية وجامعة عبدالله السالم مذكرة تفاهم تختص بالتعاون المشترك وتبادل المعرفة والأبحاث العلمية والتطوير.

جرى التوقيع على المذكرة في المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي، ووقعتها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي وضحة أحمد الخطيب، ومن جانب الجامعة رئيس مجلس الإدارة التأسيسي الأستاذة الدكتورة موضي الحمود، وذلك بحضور نواب الرئيس التنفيذي، وبحضور أعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم ومجموعة من مسؤوليها.

وبهذه المناسبة أعربت الخطيب عن ترحيبها بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها تؤسس لشراكة مستقبلية مهمة مع جامعة عبدالله السالم، وأكدت بهذا الصدد أن الجامعة ستلعب دورا إيجابيا في مجال البحث والتطوير.

وأضافت أن التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع يتطلب الاستعانة بالخبرات الأكاديمية المختصة، والاستفادة من أبحاثها العلمية.

ومن جانبها، أكدت الحمود أن التعاون مع “البترول الوطنية” يجسد نموذجاً متميزاً يعكس حرص الطرفين على تعزيز مكاسبهما العلمية والمهنية، بما يخدم تطلعاتهما المشتركة إلى تحقيق النجاح والريادة على مختلف المستويات لخدمة الكويت وأبنائها.

وتضع مذكرة التفاهم هذه إطارا للتعاون بين الجانبين، يشتمل على عدة مجالات وأنشطة مثل التدريب الميداني للطلبة، وتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس للشركة، والاشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا من حيث تقييم الأفكار، وصياغة وتوجيه الأطروحات العلمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتشجيع الابتكار وتسجيل براءات الاختراع، واستضافة الوفود الزائرة، وتبادل المعلومات والموارد البحثية والأكاديمية، والتنسيق لإقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، وكذلك استعانة الشركة بباحثين متخصصين من الجامعة، للمشاركة والتواجد في مواقع التكرير.

من التوقيع

من التوقيع

من التوقيع

من التوقيع