“زين” شاركت خبراتها في الابتكار والقيادة مع موظّفي “البترول الوطنية”

تحت مظلّة مُبادرتها “وطن الابتكار” لتعزيز منظومة الإبداع في المجتمع والمُساهمة بتأهيل المواهب الوطنية، استضافت زين ورشة عمل خاصة لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية – إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، والتي شاركت من خلالها خبراتها في مجالات الابتكار المؤسسي والمهارات القيادية، واستعراض قصص نجاحها بتوظيف الابتكار التكنولوجي عبر التطبيقات الرقمية وحلول الطائرات المُسيّرة “الدرون” لقطاعات الطاقة والنفط والغاز.

وأتت هذه الورشة ضمن الدورة الرابعة من برنامج إدارة القدرات الخاص بشركة البترول الوطنية الكويتية، والذي يشمل ضمن خطته التطويرية زيارات ميدانية لكبرى مؤسسات القطاعين الخاص والعام لمُشاركة خبراتها وتجاربها مع موظفي الشركة بهدف تطوير مهاراتهم وتهيئتهم للمناصب القيادية.

وحرصت زين أن تكون في مُقدّمة المؤسسات التي تُشارك في هذا البرنامج كونها صاحبة الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلّي، حيث يُمثّل برنامج إدارة القدرات أحد أهم المتطلبات الاستراتيجية لتحقيق رؤية الموارد البشرية 2040 لشركة البترول الوطنية الكويتية، ويتم من خلاله توفير الفرص للموظفين ذوي المهارة العالية للتميّز والتطوّر.

وخلال الورشة التي استضافها مركز زين للابتكار (ZINC)، شاركت زين خبراتها وقصص النجاح التي نتجت عن تطبيقها لاستراتيجيات الابتكار المؤسسي، وذلك عبر توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتطوير نماذج العمل التقليدية، والاستثمار المُبكر في البنية التحتية الرقمية، وعقد الشراكات المُثمرة، ووضع الأهداف طويلة المدى لتحقيق النمو المُستدام، كما ركّزت على أهمية عامل الابتكار كمُحرّك ودافع لتفوّق المؤسسات في أسواق العمل الحديثة المحمومة بالمنافسة الشديدة والتغير المُستمر.

كما انتهزت زين هذه الفرصة لاستعراض أبرز تطبيقاتها الرقمية وخدمات الطائرات المُسيّرة “الدرون” والحلول السحابية التي تُقدّمها لقطاعات النفط والغاز والطاقة، وكيفية توظيفها للابتكار التكنولوجي لسد الاحتياجات الفريدة لشركات النفط وتمكينها من تبنّي الرقمنة، مع التركيز على أهمية الاستثمار في البرامج التطويرية لصقل مهارات الكوادر البشرية في المجالات التقنية والرقمية بما يُحقق الاستفادة الأمثل من هذه التطبيقات.

وأتت هذه الخطوة تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، والتي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف الشباب والمبادرين، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل تعزيز الإبداع، وصقل المهارات التقنية، وبناء الإمكانات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وغيرها.

وتُقدّم زين حزمة واسعة من الحلول والتطبيقات الرقمية الأكثر تطوراً لخدمة عملاء الأعمال في قطاع النفط والغاز، أبرزها تحويل البنية التحتية بالكامل لتكون أكثر انسيابية وكفاءة على السحابة، وتطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وخدمات مراكز البيانات والاتصالات الآمنة التي يُعتمد عليها وتتميز بكفاءة عالية، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول الطائرات المُسيّرة للاطلاع على سير عمل المنشآت النفطية، وغيرها الكثير.

زين استعرضت حلولها الرقمية للقطاع النفطي

جانب من الورشة