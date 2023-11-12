“معهد دسمان” يحتفل بيوم السكري العالمي بعد غد الثلاثاء

أعلن معهد دسمان للسكري وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تنظيم فعالية يوم السكري العالمي الثلاثاء المقبل في مجمع وبرج الحمرا التجاري في مدينة الكويت.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المعهد طارق العريان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الحدث يتضمن أنشطة توعية وترفيهية وفحوصات واستشارات طبية في يوم مفتوح يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء.

وأضاف أن الاحتفال يتضمن إجراء فحوصات للسكر وقياس المؤشرات الحيوية إلى جانب تقديم إرشادات طبية وتعليمات حول أنماط الحياة الصحية والتغذية السليمة علاوة على تنظيم فعاليات مخصصة للأطفال.

وأوضح انه تحت شعار (تمكين الصحة العالمية) لهذا العام والذي أعلنت عنه فيدرالية السكر الدولية يواصل معهد دسمان للسكري جهوده للحد من تزايد نسبة الإصابة بهذا الداء والتصدي له في البلاد إذ يعمل المعهد جاهدا على تحقيق ذلك من خلال الأبحاث وبرامج الوقاية والتدريب والتثقيف.

ودعا العريان المجتمع بمختلف فئاته إلى الحضور للتزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها أن توفر سبل الوقاية المهمة من النوع الثاني من المرض لافتا إلى تواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على الأسئلة الطبية.

وبين أن المعهد حريص على تنظيم هذه الفعالية سنويا لتسليط الضوء على مرض السكري وإيصال رسالة توعية للجماهير ونشر سبل ومهارات التعايش الصحي وكشف طرق الوقاية منه.