الشرطة التونسية

الداخلية التونسية تُعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المُخدرات

11 نوفمبر، 2023
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (السبت) تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المُخدرات، في عملية أمنية تم خلالها حجز 2.3 كيلوجرام من الكوكايين و233 صفيحة من مُخدر القنب الهندي، ومبلغ مالي بقيمة 462 ألف دينار (149.03 ألف دولار).

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على شبكة الانترنت إن هذه العملية جاءت “إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية لمُكافحة المُخدرات بإدارة الشرطة العدلية تفيد بتزعم أحد الأشخاص العاملين بإحدى شركات الشحن والترصيف لشبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المُخدرات بين إحدى الدول الأوروبية وتونس”.

وأضافت أنه “تم نصب كمين مُحكم بجهتي الكرم وحلق الوادي (الضاحية الشمالية لتونس العاصمة)، تم خلاله إجراء جُملة من المُداهمات بالتنسيق مع النيابة العامة بتونس، انتهى بإلقاء القبض على 17 شخصا، وحجز 233 صفيحة من مُخدر القنب الهندي تزن حوالي 23.5 كيلوجرام، وصفيحتين من مُخدر الكوكايين تزنُ حوالي 2.3 كيلوجرام، ومبلغ مالي قدره 462 ألف دينار”.

11 نوفمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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