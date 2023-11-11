مؤتمر الكويت الـ45 للأنف والأذن والحنجرة ينطلق 14 الجاري لبحث جراحات الأذن وزراعة أجهزة السمع

ينطلق مؤتمر الكويت ال45 للأنف والأذن والحنجرة في 14 الجاري تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في جراحات الأذن وزراعة القوقعة وأجهزة السمع المزروعة.

وقال استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة رئيس المؤتمر الدكتور مطلق السيحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام سيناقش العديد من الموضوعات المتخصصة منها جراحات الأنف وأمراض النوم وجراحات الشخير والنوم.

وأوضح السيحان أنه على هامش المؤتمر ستقام العديد من ورش العمل في تخصصات عدة منها ورشة العمل الخاصة بالجراحات الترميمية والتجميلية للرأس والرقبة والوجه وورشة أخرى للأمراض السمعية وطرق علاجها وورشة لإعادة تأهيل مرضى زراعة القوقعة كما ستقام أيضا ورشة خاصة بأمراض التخاطب.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد تنوعا واضحا ومتميزا ليغطي أحدث الأوراق العلمية والتقنيات الجراحية علاوة على إقامة ورشة عمل بمختبر مركز زين للتدريب على جراحات الأذن الميكروسكوبية لأطباء البورد الكويتي.

وذكر أن المؤتمر ستحضره نخبة متميزة من الاستشاريين والخبراء من مختلف دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والنمسا وإيطاليا وتركيا والهند كما سيشارك بالمؤتمر محاضرون من الاستشاريين العرب من مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى المحاضرين المتميزين من الكويت.

وبين السيحان ان المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث التقنيات الجراحية من مختلف المدارس الطبية العالمية مما يحقق أهداف وزارة الصحة في صقل الخبرات المحلية ورفع المستوى العلمي والجراحي لأطباء الأنف والأذن في مختلف القطاعات الصحية.

ولفت إلى أن مؤتمر هذا العام يمنح المشاركين 24 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر ومن المتوقع مشاركة مكثفة من أطباء الأنف والاذن والحنجرة وأطباء السمعيات والاتزان وأطباء التخاطب من وزارة الصحة والقطاع الخاص.