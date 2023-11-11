وزير الصحة د. أحمد العوضي يتفقد سير الأعمال ونسب الإنجاز في المراكز الصحية في مدينة المطلاع

في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الصحية في مدينة المطلاع، قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بتفقد المراكز الصحية الجاري تنفيذها في مدينة المطلاع، و ذلك للاطلاع على سير الأعمال و نسب الإنجاز في المراكز.

وجاءت جولة الوزير في مراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف التأكد من توفر متطلبات التشغيل، وتجهيزات المراكز، و تزويدها باحتياجاتها من الطواقم الصحية، والمستلزمات الطبية.

وشملت جولة الوزير تفقد سير الأعمال في مركز المطلاع الصحي في الضاحية N11، ومركز المطلاع الصحي التخصصي في الضاحية N10، تمهيداً لاستلامهما من الجهة المنفذة “المؤسسة العامة للرعاية السكنية”.

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