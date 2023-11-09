فالفيردي يمدد تعاقده مع الريال حتى 2029

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، لاتفاق مع نجمه الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لتمديد تعاقده مع الفريق.

وأعلن الريال على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم أنه اتفق مع فالفيردي على تمديد تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو .2029

وانضم فالفيردي للريال في تموز/يوليو 2016، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، وأصبح في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

ولعب فالفيردي 220 مباراة مع الفريق الأبيض بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وتوج بتسعة ألقاب، بواقع لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الملك، ولقبين بكأس العالم للأندية والدوري الإسباني والسوبر المحلي.

وحصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني عام 2020 وجائزة الكرة الفضية في مونديال الأندية مطلع العام الحالي.

وفي الموسم الجاري، شارك فالفيردي في 16 مباراة بجميع البطولات حتى الآن، بإجمالي 1252 دقيقة، أحرز خلالها هدفا وحيدا وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن الريال يحتل المركز الثاني الآن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا، الذي يتربع على الصدارة، بعد مرور 12 مرحلة على انطلاق النسخة الحالية من المسابقة.