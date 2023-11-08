وكيل وزارة الدفاع يشارك في المؤتمر الخليجي لتنمية القوى العاملة بمجال الصحة الرقمية “زمام 2023”

شارك وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح في أعمال المؤتمر السادس لتنمية القوى العاملة في مجال الصحة الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي (ZIMMAM/eHWDC 2023) الذي استضافته دبي بمشاركة دولية واسعة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة أيضا من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات حكومية وأكاديمية ومنظمات الرعاية الصحية وعدد من صانعي السياسات الصحية حول العالم شهد مناقشة موضوعات متخصصة وتقديم محاضرات بمجال التقدم التكنولوجي لمراحل (زمام) المختلفة.

وأضافت أن المؤتمر تناول كذلك بحث ما يتعلق بموضوعات التكنولوجيا الثورية والصحة الرقمية وتبادل المعلومات الصحية (HIE) والصحة العامة والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وتنمية القوى العاملة.

وأوضحت أن (زمام) هو فريق عمل مجلس التعاون الخليجي المعني بتنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية وهي مبادرة غير ربحية تسعى إلى إنشاء أنظمة بيئية صحية رقمية مستدامة.

وذكرت أن ذلك يتم بتوفير إمدادات كافية من القوى العاملة الرقمية المحلية الماهرة والمتمكنة بهدف تطوير إطار قائم على الكفاءة لتطوير المتخصصين في مجال الصحة الرقمية والمسارات المهنية التي تضمن قوة عاملة جاهزة للمستقبل.