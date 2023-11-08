وزارة الصحة: حريصون على تطوير قدرات اللجان المختصة بتقييم واعتماد مراكز الفحص الطبي للوافدين

أكدت وزارة الصحة الحرص على تطوير مهارات وقدرات اللجان الفنية المختصة بتقييم واعتماد مراكز الفحص الطبي للوافدين في الدول المصدرة للعمالة حفاظا على صحة المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الكويت استضافت بهذا الشأن ورشة عمل خليجية لأعضاء اللجان الفنية للتدريب على تقييم واعتماد مراكز الفحص الطبي نظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن ورشة العمل نظمت بالتنسيق مع قطاع الصحة العامة بالوزارة وشهدت مناقشة أبرز التعديلات والإضافات على اللائحة التنظيمية الجديدة للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة علاوة على مناقشة معايير اعتماد مراكز الفحص الطبي.

وذكرت أن الورشة هدفت إلى تطوير اللائحة التنظيمية وتحسين عملية تقييم مراكز فحص العمالة من أجل زيادة جودة عملية الفحص وضمان دقة نتائجها كما تم خلال الورشة تدريب المشاركين على كيفية تقييم مراكز الفحص.

وأفادت الوزارة بأن برنامج فحص العمالة الوافدة يهدف إلى التأكد من اللياقة الصحية للعمالة الوافدة وخلوها من الأمراض المزمنة التي تشكل عبئا اقتصاديا وأيضا خلوها من الأمراض المعدية التي قد تشكل خطرا على المخالطين وعلى المجتمع قبل القدوم إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت وزارة الصحة أهمية مثل هذه اللقاءات في توثيق العلاقات المشتركة وتعميق الروابط بين دول المجلس وتعزيز أطر التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في المجالات والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمواطني دول المجلس.

وبينت أن ذلك يتم بتطوير منظومة وآليات العمل الصحي الخليجي المشترك فيي وضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين وتحديد الكشوفات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية وخلوهم من الأمراض وخصوصا الأمراض المعدية التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي.