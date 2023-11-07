وزير المالية يتلقى دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

تلقى وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة يوم الخميس القادم لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة القادمة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.

وأكد الجارالله خلال تصريح صحفي على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البنّاء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الجارالله أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء أن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في ذات الاجتماع للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.

وبيّن الوزير الجارالله أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وصولًا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافداً اساسياً في الاقتصاد الوطني.