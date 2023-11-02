ريال مدريد يمدد عقده مهاجمه رودريغو حتى 2028

أعلن ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقده مهاجمه البرازيلي رودريغو حتى 2028.

وانضم المهاجم البالغ عمره 22 عاما إلى ريال مدريد قادما من سانتوس البرازيلي عام 2019 حين كان عمره 18 عاما. وكان عقده السابق ينتهي عام 2025.

وسجل 39 هدفا خلال 179 مباراة وفاز بثمانية ألقاب من بينها لقبان لدوري الدرجة الأولى الإسباني ولقب لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه على الإنترنت “توصل ريال مدريد ورودريغو لاتفاق لتمديد عقد اللاعب للاستمرار مع النادي حتى 30 يونيو 2028”.

ولعب رودريغو دورا رئيسيا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه عام 2022 بعدما سجل أهدافا حاسمة في مباريات خروج المغلوب للبطولة القارية وأحرز هدفين في الفوز 2-1 على أوساسونا في نهائي كأس الملك الموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن عقد رودريغو الجديد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار).

وجاء إعلان تمديد عقد رودريغو بعد يومين من إعلان ريال مدريد تمديد عقد مواطنه فينيسيوس جونيور حتى 2027.