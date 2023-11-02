الديوان الأميري ينعى المغفور لها منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح
بسم الله الرحمن الرحيم
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
“ينعى الديوان الأميري المغفور لها منيرة سامي عبدالله الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 26 عاما وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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