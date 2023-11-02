الديوان الأميري

الديوان الأميري ينعى المغفور لها منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح

2 نوفمبر، 2023
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بسم الله الرحمن الرحيم

جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

“ينعى الديوان الأميري المغفور لها منيرة سامي عبدالله الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 26 عاما وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

عزاء الرجال: في المقبرة

هاتف: 99628885 – 99200004

عزاء النساء: الرميثية – قطعة 1 شارع الشافعي منزل 40 (الجمعة والسبت بعد صلاة العصر) هاتف: 94490520.

المصدر
كونا
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2 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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