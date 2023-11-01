مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: فرص لأمطار خفيفة الليلة وحتى فجر الجمعة

1 نوفمبر، 2023
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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن هناك فرصا لأمطار خفيفة في البلاد تتخللها بعض السحب الركامية بداية من منتصف ليل اليوم الأربعاء حتى فجر يوم الجمعة المقبل.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من ظهر اليوم مع فرص لأمطار خفيفة.

وتابع انه يتخلل ذلك بعض السحب الركامية بداية من منتصف ليل اليوم حتى فجر يوم الجمعة مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وذكر الرياح تكون معتدلة تنشط على فترات مع فرصة للغبار وانخفاض في الرؤية الافقية على بعض المناطق وارتفاع في الأمواج البحرية الى أكثر من 6 أقدام وفرصة لتكون الضباب في بعض المناطق.

المصدر
كونا
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1 نوفمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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