رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة

1 نوفمبر، 2023
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افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأربعاء الجلسة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.

وكان الرئيس السعدون قد وجه في وقت سابق الدعوة إلى حضور الجلسة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تقضي الفقرة الثانية منها بأن “.. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ 48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة” من المادة.

المصدر
كونا
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1 نوفمبر، 2023
0 59 أقل من دقيقة

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