سفارة الكويت في بغداد تهيب بالمواطنين الراغبين بممارسة الصيد بالعراق وجوب استخراج التراخيص اللازمة

أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بممارسة الصيد في العراق بوجوب استخراج التراخيص اللازمة لهذا الغرض والالتزام بالقوانين العراقية المنظمة لتلك الأنشطة تجنبا للمسائلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين ضرورة التزام المواطنين الكويتيين بالغرض الأساسي للتأشيرة الممنوحة لهم لدخول الأراضي العراقية.

ودعت المواطنين إلى التواصل مع بعثاتها لدى العراق عند الحاجة وذلك على أرقام الهواتف التالية:

السفارة في بغداد: (009647802604123)

القنصلية العامة في البصرة: (009647828444666)

القنصلية العامة في أربيل: (009647511745555).