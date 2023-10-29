وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة "يونامي"

وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة “يونامي”

29 أكتوبر، 2023
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استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جنين هينيس بلاسخارت في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء الوقوف على آخر التطورات المتصلة بالبحث عن رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني الكويتي بالإضافة إلى مناقشة النشاطات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتناول اللقاء كذلك مسألة استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة 162.

المصدر
كونا
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29 أكتوبر، 2023
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