الداخلية: يحق للمواطن إلغاء اقامة العامل المنزلي بعد 3 أشهر من مغادرة العامل للبلاد عبر تطبيق “سهل”
بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين، أعلن قطاع شؤون الاقامة على انه بعد 3 اشهر من مغادرة العامل المنزلي للبلاد يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20)، دون الحاجة للانتظار 6 اشهر ليتم إلغاءها تلقائياً.
كما يمكن للمواطنين التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر تطبيق “سهل” أو من خلال مراجعة إحدي ادارات شئون الاقامة، اعتباراً من تاريخ 5 نوفمبر 2023.