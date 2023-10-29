وزارة الداخلية

الداخلية: يحق للمواطن إلغاء اقامة العامل المنزلي بعد 3 أشهر من مغادرة العامل للبلاد عبر تطبيق “سهل”

29 أكتوبر، 2023
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بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين، أعلن قطاع شؤون الاقامة على انه بعد 3 اشهر من مغادرة العامل المنزلي للبلاد يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20)، دون الحاجة للانتظار 6 اشهر ليتم إلغاءها تلقائياً.

كما يمكن للمواطنين التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر تطبيق “سهل” أو من خلال مراجعة إحدي ادارات شئون الاقامة، اعتباراً من تاريخ 5 نوفمبر 2023.

المصدر
وزارة الداخلية
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29 أكتوبر، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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