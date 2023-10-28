مستشفى جابر: أكثر من 100 جراحة ناجحة أجرتها وحدة الأورام النسائية بسواعد وطنية خلال 6 أشهر

نجحت وحدة الأورام النسائية التابعة لمستشفى جابر الأحمد في إجراء أكثر من 100 عملية جراحية ناجحة خلال ستة أشهر “بسواعد كوادر وطنية متميزة”.

وأكد المستشفى في بيان صحفي اليوم السبت التزامه بضمان حصول كل مريضة على أعلى مستوى من الرعاية المتخصصة في مجالات أورام المبايض والرحم وعنق الرحم وغيرها من الأورام النسائية ومواكبة آخر التطورات واستخدام أحدث التقنيات الطبية سواء عبر المنظار أو الروبوت الجراحي أو من خلال نظام تتبع “الغدد الخافرة بالصبغة الفلورسية”.

وأوضح أن الوحدة توفر البرنامج المنهجي المتكامل الذي يناسب كل حالة فيما يخص العلاج الكيميائي أو التغذية الصحية أو الدعم النفسي أو التأهيل العملي والحركي بالتنسيق المشترك بين الفريق الجراحي والأقسام الطبية المعنية.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن التقييم الشامل والتشخيصي وخطة العلاج الخاصة لكل مريضة مضيفة أن إدراج العلاج الكيميائي إلى جانب الجراحة مع التنسيق المشترك مع الأقسام المعنية يسمح باستراتيجية علاجية أكثر تفصيلا وفعالية مما يزيد من فرص الشفاء.

ونوهت إلى استحداث الوحدة عيادة (التعافي ما بعد السرطان) المعنية بصحة وجودة حياه المرأة خلال رحلة العلاج وما بعد تعافيها وتشرف عليها اختصاصية أمراض النساء والولادة والمسالك البولية في المستشفى الدكتورة ندى الإبراهيم.

ونقل البيان عن رئيس قسم النساء والولادة في المستشفى الدكتورة منال جابر قولها إن نجاح وحدة الأورام النسائية في تحقيق “هذا الإنجاز” يعكس التزام المستشفى بتقديم أعلى وأفضل مستويات الرعاية الصحية.

وأضافت أن وحدة الأورام النسائية بمنزلة “منارة أمل لنساء الكويت اللاتي يكافحن السرطان” لما تقدمه من خدمات تعنى بعلاج ورعاية المرضى وفق أحدث البروتوكولات الطبية.