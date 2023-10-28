الهلال الأحمر المصري: وصول 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر اليوم السبت عن وصول 84 شاحنة مساعدات غذائية وإنسانية ودوائية تابعة للجمعية إلى قطاع غزة حتى الآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الناظر مع ممثل الصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسام الشرقاوي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الناظر إلى أن آخر اتصال بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني كان أمس الجمعة قبل قطع الاتصالات عن القطاع.

وأكد خطورة الوضع الانساني في قطاع غزة مطالبا بفتح المسارات الإنسانية ليس فقط لعدة ساعات ولكن لعدة أيام بما يسمح بدخول المساعدات بكميات كبيرة.

وأضاف أن المسؤول عن استلام المساعدات من الهلال الأحمر المصري وتوصيلها إلى قطاع غزة هي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

بدوره طالب الشرقاوي العالم القيام بدوره في مساعدة قطاع غزة وإرسال المساعدات اللازمة لسكانه.

وأعرب الشرقاوي عن الشكر للحكومة المصرية على ما تقوم به من تقديم مساعدات لقطاع غزة واصفا الدور المصري “بالحيوي والهام”.