وزارة الصحة تنظم حملة توعية بمرض الصدفية المزمن

وزارة الصحة تنظم حملة توعية بمرض الصدفية المزمن

28 أكتوبر، 2023
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نظمت وزارة الصحة اليوم السبت حملة توعوية وتثقيفية في مجمع الأفنيوز بشأن مرض الصدفية المزمن وأنواعه وبعض الاعتقادات الخاطئة التي تدور حوله.

وتستضيف الحملة مجموعة من المتخصصين والأطباء للتعريف بالمرض المزمن وسبل علاجه والتخفيف من آثاره سواء الأدوية الموضعية أو سبل تقوية المناعة التي تعتبر السبب الرئيسي وراء تفشي المرض.

ويسعى المتخصصون من خلال الحملة إلى تصحيح المعلومات الخاطئة التي تدور حول الصدفية مثل اعتباره مرضا جلديا فقط أو قابليته للانتقال والعدوى بالإضافة إلى التعريف بمحفزات المرض مثل التدخين وتغير الفصول الدراسية خصوصا في فترة الشتاء.

المطبوعات الخاصة بحملة التوعية بمرض الصدفية
إحدى المتخصصات في مرض الصدفية المزمن خلال المشاركة في حملة التوعية بالمرض
أحد المتخصصين في مرض الصدفية المزمن خلال المشاركة في حملة التوعية بالمرض
إحدى المتخصصات في مرض الصدفية المزمن خلال تقديم الاستشارات المجانية لنشر الوعي بمرض الصدفية
المصدر
كونا
الوسوم
28 أكتوبر، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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