بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 88.52 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 88.52 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 52ر88 نقطة ليبلغ مستوى 31ر6504 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر1 في المئة.

وتم تداول 6ر151 مليون سهم عبر 12907 صفقات نقدية بقيمة 2ر54 مليون دينار (نحو 3ر165 مليون دولار) وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 69ر39 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5462 نقطة بانخفاض بلغ 72ر0 في المئة من خلال تداول 4ر46 مليون سهم عبر 2793 صفقة نقدية بقيمة 11ر5 مليون دينار (نحو 5ر15 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 76ر108 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7080 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر1 في المئة من خلال تداول 2ر105 مليون سهم عبر 10114 صفقة بقيمة 16ر49 مليون دينار (نحو 9ر149 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29ر48 نقطة ليبلغ مستوى 69ر5375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 89ر0 في المئة من خلال تداول 18ر38 مليون سهم عبر 2325 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 3ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (كامكو) و(جياد) و(كويت ت) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(المصالح ع) و(بيان) و(مبرد) الأكثر انخفاضا.