دوري أبطال أوروبا: سان جرمان ينتزع صدارة مجموعة الموت وفوز ثالث تواليا لكل من برشلونة ومانشستر سيتي

استعاد باريس سان جرمان الفرنسي نغمة الانتصارات بفوز صريح على ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة الاربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، وسقط نيوكاسل الانكليزي على ارضه امام بوروسيا دورتموند الالماني صفر-1، فيما حقق كل من مانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب وبرشلونة الاسباني فوزه الثالث في المسابقة.

وانتزع سان جرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكل من دورتموند ونيوكاسل ونقطتين لميلان.

على ملعب “بارك دي برانس” في باريس، تناوب على تسجيل اهداف فريق العاصمة الفرنسي كل من كيليان مبابي (32) وراندال كولو مواني (53) والكوري الجنوبي لي كانغ اين (89).

ونهض سان جرمان بالتالي من كبوته في الجولة الثانية عندما مني بخسارة مدوية امام نيوكاسل 1-4، فيما مني ميلان الذي لم يشرك اي لاعب ايطالي في تشكيلته الاساسية للمرة الاولى في المسابقات الاوروبية، بخسارته الاولى وتراجع الى المركز الاخير دون أن يهز الشباك حتى الان في المسابقة هذا الموسم.

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة امامية من وارن زايير ايمري فراوغ مدافعا وسددها مباغتة وزاحفة خدعت حارس ميلان مواطنه مايك مينيان (32).

والهدف هو الاول الذي يدخل مرمى ميلان في دوري الابطال هذا الموسم بعد تعادله سلبا في المباراتين الاولين ضد نيوكاسل على ارضه ثم مع دورتموند بعيدا عن قواعده.

وعزز كولو مواني تقدم سان جرمان (53)، مسجلا هدفه الثالث في دوري الابطال في ثلاث مباريات خاضها مع سان جرمان منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الحالي قادما من اينتراخت فرانكفورت الالماني.

واستغل سان جرمان هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى البرتغالي فيتينيا ومنه الى مبابي داخل المنطقة فاطلقها الاخير لولبية تصدى لها مينيان وارتطمت بالقائم الايسر (81).

واختتم البديل الكوري لي كانغ-اين التسجيل قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

دورتموند يصطاد نيوكاسل

على ملعب “سانت جيمس بارك”، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من ارض نيوكاسل بالفوز عليه 1-صفر.

وبدأت المباراة سريعة من الطرفين وكانت المحاولة الاولى من جانب الضيوف عندما توغل الهولندي دونيل مالن داخل المنطقة منفردا بالحارس نيك بوب لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (2)، ورد نيوكاسل مباشرة بعدها بكرة مباغتة سددها انتوني غوردون وتصدى لها حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل.

ومرة جديدة جاء الخطر عن طريق مالن الذي سدد كرة تصدى لها بوبفتهيأت امام نيكلاس فولكروغ فسددها مرة جديدة باتجاه المرمى وأبطل بوب مفعولها (10).

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل بواسطة الدولي فيليكس نميشا بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المخضرم ماركو رويس ومنه الى فولكروغ على الجهة اليمنى الذي مررها عرضية داخل المنطقة فتابعها داخل الشباك.

وبادر نيوكاسل الى الهجوم في مطلع الشوط الثاني، وانقذ كوبل مرماه من هدف اكيد عندما تصدى ببراعة لمحاولة ويلسون من مسافة قريبة جدا (56).

فوز ثالث لسيتي وبرشلونة

واصل مانشستر سيتي الانكليزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه يونغ بويز السويسري 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وفك هالاند صيامه عن التهديف في المباريات الخمس الاخيرة في المسابقة القارية العريقة وسجل ثنائيته في الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و86 رافعا رصيده الى 37 هدفا في 33 مباراة في المسابقة.

ومنح المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي التقدم لسيتي (48)، وأدرك الكونغولي الديموقراطي ميشاك إيليا التعادل (52)، قبل أن يسجل هالاند ثنائيته.

واستعد رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا بأفضل طريقة ممكنة للكلاسيكو الساخن أمام الجار مانشستر يونايتد الأحد على ملعب “أولد ترافورد” ضمن المرحلة العاشرة من الدوري المحلي، فحققه بإراحة أغلب عناصره الأساسية أبرزها فيل فودن والأرجنتيني خوليان ألفاريس وكايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي يوشكو غفارديول.

وهو الفوز الثالث تواليا لمانشستر سيتي فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر لايبزيغ الالماني الفائز على ضيفه النجم الاحمر الصربي 3-1.

وعلى ملعب “لويس كومبانيس الاولمبي”، حذا برشلونة حذو غريمه التقليدي ريال مدريد قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما عندما حقق العلامة الكاملة بفوز ثالث تواليا وكان على حساب ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل فيران توريس (28) وفيرمين لوبيس (36) هدفي برشلونة، وجيورجي سوداكوف (62) هدف شاختار دانييتسك.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة السبت المقبل في المرحلة الحادية عشرة من الليغا.

وهو الفوز السابع لبرشلونة على شاختار دانييتسك في 10 مواجهات بينهما في مختلف المسابقات مقابل خسارتين وتعادل واحد، علما أنهما سيلتقيان في الجولة الرابعة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط امام بورتو البرتغالي الذي استغل سقوط الفريق الأوكراني وانفرد بالمركز الثاني برصيد ست نقاط بفوزه الثمين على مضيفه أنتويرب البلجيكي 4-1 بينها هاتريك للبرازيلي إيفانيلسون.

وفي المجموعة الخامسة، كسب فينورد روتردام الهولندي جولة معنوية ضد ضيفه لاتسيو الايطالي بفوزه عليه 3-1.

وفرض المهاجم المكسيكي سانتياغو خيمينيس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 31 و74 .

واضاف الدولي الجزائري رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بعد تمريرة من كالفين ستينغز.

وسجل لاتسيو هدفه الوحيد بواسطة مهاجمه وبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق المخضرم بيدرو (83 من ركلة جزاء).

وعوض فينورد خسارته امام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية وحقق فوزه الثاني بعد الاول على سلتيك الاسكتلندي رافعا رصيده إلى ست نقاط فانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن اتلتيكو مدريد الذي اكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع سلتيك 2-2 في عقر دار الاخير.