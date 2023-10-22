الدوري الإسباني: فوز صعب لبرشلونة على أتلتيك بلباو وجيرونا يتساوى مع ريال مدريد في الصدارة

الدوري الإسباني: فوز صعب لبرشلونة على أتلتيك بلباو وجيرونا يتساوى مع ريال مدريد في الصدارة

حقق برشلونة الذي غاب عنه اكثر من لاعب اساسي، فوزا صعبا على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت تساوى جيرونا مفاجاة الموسم مع ريال مدريد في الصدارة بعد فوزه اللافت على الميريا 5-2.

ويتصدر ريال مدريد الذي كان اكتفى بالتعادل مع اشبيلية 1-1 السبت، الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف عن جيرونا، في حين يأتي برشلونة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

خاض برشلونة المباراة في غياب عدد لا بأس منه من لاعبي الصف الاول ابرزهم هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجناحه البرازيلي رافينيا، والهولندي فرانكي دي يونغ وبيدرو.

يذكر ان برشلونة فاز في مبارياته الخمس هذا الموسم على أرضه.

في المقابل، اضطر اتلتيك بلباو بقيادة مدرب برشلونة السابق ارنستو فالفيردي، الى اجراء تعديل على تشكيلته الاساسية في الثواني الاخيرة قبل انطلاق المباراة بعد اصابة لاعب وسطه المخضرم اندير هيريرا ليتم استبداله بإينيغو رويس دي غالاريتا.

كانت الفرصة الاولى للضيوف عندما انفرد إيناكي وليامس بحارس برشلونة الالماني مارك اندري تير شتيغن لكن الاخير تصدى لتسديدته ببراعة (4).

في المقابل، كانت محاولات الفريق الكاتالوني خجولة نسبيا ولم تسجل خطورة على مرمى الفريق الباسكي.

وقبل نهاية الشوط الاول بقليل تدخل حارس برشلونة مجدداً للتصدي لمحاولة وليامس.

تحسن اداء برشلونة في الشوط الثاني وكاد جناحه الشاب لامين جمال الذي نزل احتياطيا في منحه التقدم، لكنه لم يحسن استثمار كرة متقنة للبرتغالي جواو فيليكس (65).

ثم زج تشافي مدرب برشلونة بالشاب مارك غويو (17 عاما) بدلا من فيرمين لوبيس غير الموفق، وبعد دقيقة واحدة استغل البديل كرة امامية من فيليكس وسدد في المرمى (80).

وكاد فليكس يعزز تقدم فريقه بكرة رأسية لكن حارس بلباو ومنتخب اسبانيا اوناي سيمون تألق في ابعداها (89).

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل في آخر مباراة لعبها في الدوري ضد غرناطة (2-2)، قبل فترة التوقف الدولي.

انطلاقة رائعة

وتابع جيرونا انطلاقته الرائعة هذا الموسم عندما قلب تخلفه بهدفين أمام ضيفه الميريا صاحب المركز الاخير ليخرج فائزا 5-2.

دخل جيرونا المباراة على ملعبه “مونتيلفي ستادسيوم” مرشحا لاحراز نقاطها الثلاث لكن ألميريا الباحث عن فوزه الاول هذا الموسم، فاجأه عبر هدفي البرازيلي ليو باتيستاو (2 و24) وسط فرحة مدربه الجديد غايزكا غاريتانو.

لكن جيرونا قلب الطاولة تدريجيا على ضيفه، عندما ردّ بداية بواسطة إيفان مارتن (37) بعد ان الغى له الحكم هدفا بداعي التسلل قبل دقائق. ثم سجل الاوكراني أرتيم دوفبيك هدفين سريعين في الدقيقتين 39 و43 ليدخل اصحاب الارض غرفة تبديل الملابس متقدمين 3-2.

وأضاف البرازيلي سافينيو الهدف الرابع (71)، والاحتياطي الاوروغوياني كريستيان ستواني الخامس (85).

والفوز هو الثامن لجيرونا في 10 مباريات مقابل تعادل وخسارة.

وتعادل فياريال مع ضيفه ديبورتيفو الافيس 1-1.

وتختتم منافسات هذه المرحلة الإثنين، فيلعب فالنسيا أمام ضيفه قادش.