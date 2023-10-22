التقدم العلمي: “برنامج الكويت” مع جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية يهدف لتطوير قدرات الباحثين الكويتيين

أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن اتفاقية التعاون (برنامج الكويت) مع جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية توفر فرصا تدريبية وبحثية لتطوير قدرات الباحثين الكويتيين وتعزيز تواصلهم مع المجتمع البحثي الدولي.

وقالت المدير العام للمؤسسة الدكتورة أمينة فرحان في بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الأحد بمناسبة تجديد اتفاقية التعاون التي تستمر خمس سنوات تهدف لدعم قدرات الباحثين الكويتيين عبر إقامة ورش عمل وفرص تدريبية أكاديمية ومنح بحثية تعاونية.

وأضافت فرحان أن برنامج الاتفاقية يركز على دعم جهود إعداد أبحاث مرتبطة بالسياسات العامة في الكويت ومشاركة نتائجها مع المختصين وصناع القرار لرسم السياسات العامة في البلاد على أن تكون هذه الأبحاث في مختلف التخصصات كالصحة العامة والطاقة والبيئة والتعليم والاقتصاد.

وذكرت أن الاتفاقية تسعى لتمويل 15 بحثا تعاونيا بين باحثين من الكويت وجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في مجالات تنويع مصادر الطاقة وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير النظام التعليمي ودعم التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد إلى جانب الحماية البيئية وتحسين الأمن المائي والغذائي في الكويت.

وأوضحت أن الاتفاقية ستوفر الفرصة ل20 باحثا كويتيا للانضمام إلى الجامعة لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من خلال برنامج الزمالة البحثية الذي يقدم الدعم للباحثين لاستكمال مشاريعهم البحثية على أن تترجم جميع الأبحاث إلى اللغة العربية ليستفيد منها جميع المتخصصين وصناع القرار في البلاد.

ولفتت إلى أن البرنامج سينظم مؤتمرا سنويا في الكويت لتوفير منصة تجمع بين الباحثين والمختصين وصناع القرار لمناقشة القضايا والتحديات من منظور علمي وتطبيقي بهدف صياغة حلول وخطط فعالة ومستدامة.

وأكدت فرحان أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود المؤسسة في تعزيز الثقافة العلمية والبحثية وتطوير القدرات للأفراد والمؤسسات العامة وحرصها على الاستمرار بمسيرة التعاون مع المراكز البحثية العالمية لدعم الباحثين المحليين مشيرة إلى أن العلاقة بين المؤسسة والجامعة تمتد لأكثر من 16 سنة.

وذكرت أن (برنامج الكويت) سيبدأ بالإعلان عن فتح باب التقديم خلال الأسابيع القادمة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج بالإضافة إلى حسابات التواصل لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.