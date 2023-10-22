البلدية: تحرير 21 مخالفة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية

اعلنت ادارة العلاقات العامة عن انطلاق حملة تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات في كافة المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاسواق .

واوضحت ان الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير نفذ جولته التفتيشية الرابعة على مستوى المحافظات يوم الخميس الماضي للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير طلال العقاب بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.

وأكد العقاب على قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالمراقبتين بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تنوعت ما بين عدم اقامة اعلان تعريفي للنشاط واضافة اعلان خاص للنشاط بدون ترخيص بالإضافة الى توجيه 16 تنبيه للالتزام باشتراطات البلدية بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية وازالة 41 اعلان عشوائي مخالف بمختلف الاحجام بمنطقتي القرين والقصور.