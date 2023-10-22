سارة المكيمي: “الصفاة للاستثمار” شاركت بمعرض “وظيفتي”.. فرصة واعدة لدعم الطاقات والقدرات الكويتية الشابة

قالت مديرة التسويق والعلاقات العامة في شركة “الصفاة للاستثمار” سارة المكيمي إن الشركة تدعم الخبرات والطاقات الشابة وفقاً لخططها الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تهتم بتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت المكيمي على هامش مشاركة “الصفاة” في معرض «وظيفتي»، الذي يعد أكبر معرض توظيف بالكويت أن “الصفاة” تعد ضمن الشركات الرائدة التي حرصت خلال الفترة الماضية على تدريب وتوسيع نطاق التعاون مع المواهب الكويتية الواعدة بما يخدم طموحهم.

وتابعت أن الشركة وضعت أسس مدروسة لخدمة أهدافها ومشاركتها في ذلك الإطار منذ سنوات، في ظل حزمة من الإجراءات والقواعد الدقيقة التي ترتكز على بيئة عمل جاذبة متنوعة تنطلق وفقاً لأداء مؤسسي.

وذكرت المكيمي أن “الصفاة” تسعى جاهدة لمواصلة إنجازاتها حفاظاً على حضورها المؤثر بقطاع الاستثمار، بما يؤهلها للمضي قدماً نحو أولوياتها الاستراتيجية على كافة الأصعدة.

وقالت ” لا يخفى أن الشركة تكرس جانباً من جهودها لتحقيق التوازن المطلوب بما يتماشى مع أغراضها ومعايير الجاهزية للمضي قدماً نحو خدمات وظيفية رائدة”.

وأشادت المكيمي بالتنظيم المميز للمعرض والمشاركات الواسعة من قبل المؤسسات المالية والكيانات الخدمبة والشركات الاستثمارية، ما يعكس اهتماماً جماعياً على ضرورة استحداث مفهوم فاعل لإدارة القوى العاملة في دولة الكويت.

وأكدت المكيمي على أهمية دعم الشركات الكويتية للكوادر الشابة وتأهيلها لسوق العمل بموحب رؤى قابلة للتطبيق، فيما أشارت الى نجاح “الصفاة للاستثمار” في تحقيق معدل توطين ملائم للوظائف عبر اختيار كفاءات قادرة على تلبية طلبات وخدمات العملاء منذ فترة.