الرئيسية/الكويت/ سفارة الكويت لدى فرنسا تهيب بالمواطنين الكويتيين عدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات لا علاقة لها بهدف التواجد هناك حفاظا على سلامتهم

سفارة الكويت لدى فرنسا تهيب بالمواطنين الكويتيين عدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات لا علاقة لها بهدف التواجد هناك حفاظا على سلامتهم