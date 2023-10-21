سفارة الكويت لدى فرنسا تهيب بالمواطنين الكويتيين عدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات لا علاقة لها بهدف التواجد هناك حفاظا على سلامتهم
أهابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية بالمواطنين الكويتيين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تظاهرات وتجمعات عشوائية ليست لها علاقة بهدف التواجد في الجمهورية الفرنسية سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة وذلك حفاظا على سلامتهم.
ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الضرورة على الهواتف التالية:
- هاتف الطوارئ رقم (33670673834+)
- هاتف السفارة رقم (33147235425+).