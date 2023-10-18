جمعية القلب الكويتية تطلق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب مطلع نوفمبر المقبل

أعلنت جمعية القلب الكويتية عن اطلاق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب مطلع نوفمبر المقبل وتستمر حتى آخر مايو 2024 مبينة أنها ستجوب في مختلف مناطق الكويت بما فيها الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والمدارس وغيرها من الأماكن.

وأوضح الأمين العام للجمعية راشد العويش في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الجمعية احتفلت في سبتمبر الماضي بيوم القلب العالمي تحت شعار (استخدم القلب لمعرفة القلب) وذلك بالتعاون مع مركز (صباح الأحمد للقلب) وذلك بهدف التوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف العويش أن الجمعية أجرت خلال هذه الفعالية فحوصات طبية لنحو 3000 شخص لتحليل نسبة السكر والكوليسترول وضغط الدم وتبين أن 20 بالمئة منهم يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم.

وأكد على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض لا سيما السكر وارتفاع ضغط الدم وذلك للتمكن من علاجها والسيطرة على تفاقم آثارها.