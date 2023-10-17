وزير المالية يدعو لتضافر جهود القطاعين العام والخاص لإبراز فرص الاستثمار بالبلاد

دعا وزير المالية فهد الجار الله اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إبراز مناخ الاستثمار بدولة الكويت وترويج الفرص الاستثمارية الواعدة فيها عبر عمل مشترك وجهود متضافرة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجار الله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال زيارته جناحي هيئتي (تشجيع الاستثمار المباشر) و(الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الكويتيتين في منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المقام في العاصمة الإماراتية.

وشدد على أهمية تسليط الضوء على المشهد الاستثماري في البلاد وإبراز الأفق الواسع للعمل الاستثماري “المجدي والمتنوع” فيها مشيرا إلى أهمية المشاركة في المحافل الاستثمارية الدولية باعتبارها “منصات مهمة” تتشكل خلالها السياسات العامة وتتحدد توجهات القرارات العالمية في إطار جهد مشترك.

وبين في هذا الصدد حرص دولة الكويت على جذب الاستثمارات الخارجية إليها وتوسيع التعاون مع الأسواق العالمية ومواكبة التطورات والحراك الاستثماري والتقني بما يعزز التنمية المستدامة في البلاد.

وفي هذا الصدد أشار إلى أن مشاركة الكويت في المنتدى تهدف إلى تبادل التجارب والاطلاع على العمل الاستثماري العالمي في واحدة من أهم المنصات والملتقيات العالمية وأكثرها تقدما.

وأعرب عن التطلع إلى تحقيق الجهات الكويتية المشاركة في منتدى (أونكتاد) العالمي نتائج “مثمرة” تعزز مسيرة عملها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ويرأس الجار الله وفد دولة الكويت ممثلا لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويهدف منتدى الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى تيسير الحوار والعمل بشأن تحديات الاستثمار والتنمية العالمية والناشئة كما يناقش تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة.

ويركز على تنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون والأنظمة الصحية ومرونة سلاسل التوريد وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقرا.